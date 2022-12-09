HT Life 304. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Çocukların Festivali'nden renkli görüntülerin yer alacağı programda ayrıca "Sil Baştan Kaynanam" filminin detayları yer alacak. Haftanın kültür-sanat ajandası da Bloomberg Ht Life'ta

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