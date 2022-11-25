HT Life 302. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Enka Sanat'ın yeni oyunu 'Nuh'un Gemisini Aramak'ın kulisinden izlenimlerin yer aldığı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yayınlanıyor
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