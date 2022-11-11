HT Life 300. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı 'Müstakbel Damat' filminin ekibiyle gerçekleştirilen keyifli sohbetin yanı sıra haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak.
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