HT Life 299. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Ali Poyrazoğlu'yla sanat eserleriyle dolu evinde gerçekleştirdiğimiz tiyatro dolu sohbetin yer alacağı programda DasDas'ın yeni oyunu 'Benimle Dans Eder Misin?" kulisinden izlenimler de yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Life 299. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 591. bölüm...

Haftanın dikkat çeken sanat ve moda davetleri... FATİMA 1932/BYFAMUSE'ın kurucusu Fatma Semiz'le...
HT Kulüp HT Life 298. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 297. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 296. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 590. bölüm...

Takı tutkunlarını bir araya getiren İstanbul Jewelry Show... Bu yıl 30. yaşını kutlayan Koza Genç...
HT Kulüp HT Life 295. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 589. bölüm...

Manisa Akhisar'daki üzüm bağlarını HT Kulüp'e açan iş insanı Akın Öngör ve eşi Gülin Öngör ile çok...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.