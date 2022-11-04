HT Life 299. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Ali Poyrazoğlu'yla sanat eserleriyle dolu evinde gerçekleştirdiğimiz tiyatro dolu sohbetin yer alacağı programda DasDas'ın yeni oyunu 'Benimle Dans Eder Misin?" kulisinden izlenimler de yer alıyor.
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