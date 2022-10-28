HT Life 298. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Afife Tiyatro Ödülleri'nden izlenimler, Sahne Bazende'nin kukla oyunu 'At'ın yaratıcılarıyla çok özel sohbet ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un 'Ustalar' sergisine yolculuk Bloomberg HT Life'ta yer alacak

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