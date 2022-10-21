HT Life 297. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 'Tiyatro Yerli Yerinde' mottosuyla düzenlediği 26. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 'Duvar' oyunun kulisinden izlenimlerin yanı sıra haftanın kültür-sanat ajandası da programda yer bulacak
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