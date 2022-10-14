HT Life 296. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Özge Özder ilk masal kitabı 'Ay Perisi Luna'yı özel sohbette anlatacak. Programda ayrıca İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 'Tiyatro Yerli Yerinde' mottosuyla düzenlediği 26. İstanbul Tiyatro Festivali'nden de bilgiler yer alacak

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