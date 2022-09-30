HT Life 294. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Sıradışı bir performansa sahne olacak 'Gebe' oyunuyla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası de yer alacak
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