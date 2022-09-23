HT Life 293. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Bozcaada Tiyatro Festivali'nde sahnelenen 'Bir Alzhemıer'ın Anıları' oyunundan izlenimlerin yanı sıra haftanın kültür-sanat ajandası da programda yer alacak.

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