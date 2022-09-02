HT Life 290. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Usta oyuncuların buluştuğu 'Hiç' filminin setinden izlenimlerin yer alacağı programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever'le yaptığımız özel söyleşi de yer alıyor. Haftanın kültür-sanat ajandası da Bloomberg HT Life'ta...

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