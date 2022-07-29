HT Life 285. bölüm...

Ece saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Tiyatro Keyfi ailesinden Kemal Başar ve Savaş Alp Başar, Bloomberg HT Life yaz sohbetlerine konuk oldu. Baba-oğulla, Savaş Alp Başar'ın dijital platformlardaki yerini alan ilk teklisi Anlamadım'dan tiyatro keyfi'nin yeni sezon hazırlıklarına uzanan sıcacık sohbet Bloomberg HT Life'ta. Ayrıca Programımızda haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak. Bloomberg HT 21.00
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