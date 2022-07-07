HT Life 282. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Usta tiyatro sanatçısı Celal Kadri Kınoğlu, sanata ve sanatçıya saygı duruşunu gösterdiği ilk romanı 'Armağan'ı Bloomberg Ht Life'a anlatıyor. Programda ayrıca 'Kuşlar' oyununun Ayvalık'taki gösteriminden de izlenimler yer alacak. Bloomberg HT 21.00
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