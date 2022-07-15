HT Life 283. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Bloomberg HT Life Yaz Sohbetlerinde konuğumuz tiyatro sahnelerinin aranan yüzlerinden Onur Özaydın... Programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak. Bloomberg HT 21.00

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