HT Life 281. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Ayvalık'taki Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali'nden izlenimlerin yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacakBloomberg HT 21.00

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