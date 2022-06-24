HT Life 280. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Eskişehir'deki Liselerarası Tiyatro Festivali'nden izlenimlerin yer alacağı programda ayrıca Celal Kadri Kınoğlu'nun ilk romanı 'Armağan'ı anlatacağı romanı da yer alacak. Haftanın kültür-sanat ajandası da Bloomberg HT Life'ta... Bloomberg HT 21.00

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