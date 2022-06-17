HT Life 279. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. İKSV'nin Jazz Festivali'nden izlenimlerin yer aldığı programda ayrıca Kenter Tiyatrosu'nun yeni nesil oyuncularının yer aldığı 'Caniko' oyununun tüm detayları da yer alacakBloomberg HT 21.00

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