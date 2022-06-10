HT Life 278. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. İKSV'nin Jazz Festivali'nden izlenimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 'Açıkhava Yaz Oyunları'ndan manzaralar, 'Herkül ve Aguias' oyunun kulisinden özel görüntüler Bloomberg HT Life'ta... Bloomberg HT 21.00
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