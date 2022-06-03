HT Life 277. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Datça'da gerçekleşen 'Deniz Seviyesinde Tiyatro' festivalinden tüm gelişmelerin yanı sıra haftanın kültür-sanat ajandası programda yer alacakBloomberg HT 19.00
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