HT Life 276. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Sanat Konseyi'nin desteğiyle seyirciyle buluşan 'Medea'ya Göre Ahlak' oyunuyla ilgili tüm detayların yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak.Bloomberg HT 21.00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Life 276. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 275. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 569. bölüm...

Fotoğraf tutkunu iş insanı Bülent Eczacıbaşı, "Dönüşümden Yansımalar: Yeni İstanbul Modern'e Doğru"...
HT Kulüp HT Life 274. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 568. bölüm...

ÇABA Derneği'nin gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak için düzenlediği...
HT Kulüp HT Life 273. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 567. bölüm...

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) geleneksel hale getirdiği TOG Bazar'dan renkli görüntüler... Roksi...
HT Kulüp HT Life 272. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.