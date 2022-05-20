HT Life 275. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Kadıköy'den binilen bir halk otobüsünde geçen 'Çok Uzak Çok Yakın' oyunuyla ilgili detaylar ve İKSV Müzik Festivali'nden izlenimlerin yanı sıra haftanın kültür-sanat ajandası da programda yer bulacak. Bloomberg HT 21.00
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