HT Life 273. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Prodüksiyonuna Zorlu PSM'nin imza attığı 'Şehirde Kimse Yokken' oyununun tüm detaylarının yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak. Bloomberg HT 21.00

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