HT Life 272. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Bloomberg HT Life bu hafta sezonun en iddialı tiyatro oyunlarından 'Sırça'nın kulisindeydi... Oyunla ilgili tüm detayların yanı sıra haftanın kültür-sanat ajandası da programda yer alacakBloomberg HT 21.00

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