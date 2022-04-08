HT Life 269. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun oyunu 'Aşkın En Kısa Gecesi'yle ilgili tüm detayların yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak. Bloomberg HT 21.00

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