HT Life 263. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz'ın oynadığı 'Acting' oyunuyla ilgili tüm detayların yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alıyor. Bloomberg HT 21.00

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