HT Life 260. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Tuğrul Tülek'le Özge Fışkın'ı buluşturan 'Beyhude' isimli çalışmanın tüm detaylarının yer alacağı programda haftanın kültür-sanat ajandası da yer alıyor. Bloomberg HT 21.00

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