HT Life 254. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Bloomberg HT Life Zeynep Özyağcılar'ın yazıp rol aldığı Tiyatro Martı'nın yeni oyunu 'En Güzel Parçam'ın kulisine konuk oldu... Programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak. Bloomberg HT 21.00

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