HT Life 250. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyerini yapan 'Gabriel'in Düşüşü' tiyatro oyununa dair izlenimlerin yer alacağı programda haftanın kültür-sanat ajandası da izleyiciyle buluşacak. Bloomberg HT 21.00
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