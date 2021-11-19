HT Life 249. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun 'Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor'un İstanbul Tiyatro Festivali'ndeki gösteriminden izlenimlerin yer alacağı programda ayrıca kültür-sanat ajandası da yayınlanacak.Bloomberg HT 21.00
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