HT Life 247. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor.Sahne sanatçıları emekçilerine dijital beceriler kazandırmak için hayata geçirilen Sahne 2.0 projesinin tüm detaylarının yer alacağı Bloomberg HT Life'ta Tatavla Tiyatro'nun yeni oyunu 'Tik ve Tak'ın tüm detayları da yer alacak. Bloomberg HT 21.00
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