HT Life 246. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Metin Akpınar'ı yıllar sonra sahneye döndüren 'Deli Bayramı' oyunuyla ilgili tüm detayların yer alacağı Bloomberg HT Life ayrıca yıllar sonra yeniden açılan Şişli Tiyatrosu'na konuk olacak. Programda haftanın dijital kültür sanat ajandası da yer alıyor. Bloomberg HT 21.00

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