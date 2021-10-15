HT Life 244. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nin tüm detaylarını Festival Direktörü Leman Yılmaz anlatıyor. 'Herkes Kocama Benziyor' oyununun tüm detayları ve 7. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nin heyecanı Bloomberg HT Life'ta olacak... Bloomberg HT 21.00
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