HT Life 242. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Programda bu hafta 25. İstanbul Tiyatro Festivali'yle ilgili tüm ayrıntılar, oyuncu Tuğçe Karabacak'ın açtığı sergiden izlenimler ve haftanın dijital kültür sanat ajandası yer alacak. Bloomberg HT 21.00
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