HT Life 241. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Bi Tiyatro'nun Tamer Levent tarafından yönetilen 'Uyandığımda Sesi Yoktu'nun ekibiyle yapılan sohbetin yer alacağı programda ayrıca haftanın dijital kültür sanat ajandası da yer alacak. Bloomberg HT 21.00

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