HT Life 240. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Şiddet ve komediyi yan yana getiren 'Madam Giyotin' ekibiyle yapılmış çok özel sohbetin yer alacağı programda haftanın dijital kültür sanat ajandası da yer alacak. Bloomberg HT 21.00

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