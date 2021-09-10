HT Life 239. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Latife Tekin'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan 'Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit' oyununun ekibiyle sohbetimizin yer aldığı programda 28.'nci İstanbul Jazz Festivali'nin tüm detayları da yer bulacak. Bloomberg HT 21.00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Kulüp 533. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Cemiyet hayatının...
HT Kulüp HT Life 239. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 238. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp'te 532. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Cemiyet...
HT Kulüp HT Life 237. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg HT Life cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 236. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 235. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 234. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.