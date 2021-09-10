HT Life 239. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Latife Tekin'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan 'Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit' oyununun ekibiyle sohbetimizin yer aldığı programda 28.'nci İstanbul Jazz Festivali'nin tüm detayları da yer bulacak. Bloomberg HT 21.00
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.