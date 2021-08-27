HT Life 237. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg HT Life cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Program bu hafta seyirciyi Duru Tiyatro'nun 25 Ekim'de prömiyer yapacak olan yeni oyunu 'Irgat'a dair bir sohbetle selamlayacak. Yönetmeni Emrah Eren ve oyunda rol alan Emre Kınay, Irgat'ı anlatacak. Programda kültür sanat etkinliklerini harmanlayan ajanda turu da yer alacak.
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