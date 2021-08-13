HT Life 235. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. 'Başka Bir Dünya Mümkün' temasıyla 49.'su yapılacak İstanbul Müzik Festivali'yle ilgili tüm detayların yer alacağı Bloomberg HT Life'ta Bozcaada'da düzenlenecek 'Notfest Bozcaada' tiyatro festivaliyle ilgili bilgiler de yer bulacak.
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