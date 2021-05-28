HT Life 224. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Fadik Sevin Atasoy, 'Jülyet'in Yolculuğu' adlı kısa filminin detaylarını Bloomberg HT Life'a anlattı... Programda ayrıca Balca Yücesoy'un yeni sesli tiyatro oyunları 'Oldum Ben Anne', 'Köprüden Önce Son Çıkış' ve 'Burası Benim Vitrinim'in tüm detayları ekrana gelecek. Bloomberg HT 21.00 Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Fadik Sevin Atasoy, 'Jülyet'in Yolculuğu' adlı kısa filminin detaylarını Bloomberg HT Life'a anlattı... Programda ayrıca Balca Yücesoy'un yeni sesli tiyatro oyunları 'Oldum Ben Anne', 'Köprüden Önce Son Çıkış' ve 'Burası Benim Vitrinim'in tüm detayları ekrana gelecek Bloomberg HT 21.00

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