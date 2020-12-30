HT Life 203. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Dijital tiyatro platformu 'Tiyatronet'in tanıtım etkinliğinden izlenimlerin yer alacağı programda ayrıca oyuncu Bâlâ Atabek'le yeni kitabı 'En Sevdiğim Şarkılar' üzerine gerçekleştirilen sohbet de yer alacak. Bloomberg HT 21.00

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