HT Life 202. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Kats Sahne'nin 'Tiyatro Keyfi' etkinliğinin tüm detayları ve ekiple yapılan sohbetlerin yer alacağı programda ayrıca Kats Sahne'nin kurucularından Onur Şenay'la gerçekleştirilen tiyatro dolu röportaj da ekrana gelecek. Bloomberg HT 21.00
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