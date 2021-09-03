HT Kulüp'te 532. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Cemiyet hayatının fanatik ünlü simaları...Ünlü modacı Atıl Kutoğlu ile çok özel moda sohbetleri... Gözde tatil merkezi Bodrum'dan tatil görüntüleri... BİKAP Alışveriş Festivali... Derin Mermerci'nin iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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