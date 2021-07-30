HT Kulüp'te 531. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville'da ki görkemli davet... Cemiyet hayatının golf tutkunu ünlü simaları... Ege müdavimcilerinin Çeşme turu... Sosyetenin sanatsever isimleri... Oya Eczacıbaşı'nın iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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