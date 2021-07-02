HT Kulüp'te 529. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Cemiyet hayatının sosyal sorumluluk ve yardım projelerine destek veren ünlü hanımları... Türkiye İhracatçılar Meclisi, pandemide küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla gerçekleştirilen TİM Marka Konseyi... Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television Ödüllerinden çok özel görüntüler... Alara Koçibey ile iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve
‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.