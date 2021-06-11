HT Kulüp'te 526. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın reklam çekiminden eğlenceli anlar... Push for Africa ve Parıltı Derneği,belediyelerinde iş birliği ile çocukların geleceğine ışık tutmak için düzenlediği farkındalık projesinden renkli görüntüler... İş insanı Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ile iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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