HT Kulüp'te 525. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Türkiye'nin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için sürdürülebilir turizm bilincini yaymayı amaçlayan Jolly Tur'un Antalya'da ki etkinliği... Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin medya sponsorluğunda sanatseverlere kapılarını açan 15'inci Contemporary Istanbul'dan renkli görüntüler, Yasemin Kamhi'nin iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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