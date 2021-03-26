HT Kulüp'te 515. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Pilevneli Dolapdere sanatseverlerin beğenisine sunulan, sanatçı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" isimli yeni sergisinden renkli görüntüler... Türkiye için Değer" ilkesiyle düzenlenen, Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni... İş ve cemiyet hayatının HT Kulüp'ün 10. yılına özel dilekleri ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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