HT Kulüp'te 507. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... NG Kütahya Seramik'in her yıl iş ortaklarıyla buluştuğu ''Yükselen Değerler Ödül Töreni''... Merhum Mustafa Koç, ölüm yıldönümünde ailesi ve sevenleri tarafından anıldı... Cemiyet hayatının en tarz kadınları... İş insanı Osman Boyner'in eşi ve Cem Boyner'in annesi Ayten Boyner son yolculuğu... Öznur Yakın ile iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...