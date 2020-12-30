HT Kulüp'te 503. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarının 2021 dilekleri ve beklentileri... Seyahatsever sosyetenin popüler kış tatili rotalarından renkli görüntüler ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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