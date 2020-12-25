HT Kulüp'te 502. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Yardım derneklerine üye olan cemiyet hayatının ünlü hanımları... Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile çok özel röportaj... Melisa Mutlu'nun iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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