HT Kulüp 699. bölüm...

Ünlü isimlerin Anneler Günü mesajı... Met Gala'nın iddialı görünümleri... Çaba Derneği'nin düzenlediği alışveriş festivali... Mika-Der'in ev sahipliğinde gerçekleşen kitap lansmanı ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp'te.. HT Kulüp 11 Mayıs Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...
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